Москва, , 07:54 — REGNUM Полузащитник сборной России по футболу и московского клуба «Локомотив» Антон Миранчук признан лучшим игроком российской национальной команды в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с командой Турции. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба российской футбольной сборной.

Также уточняется, что 24-летний футболист признан лучшим игроком по итогам голосования болельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября сборная России по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций, проходившем в Москве, сыграла вничью с национальной командой Турции со счетом 1:1.

Читайте развитие сюжета: Сборная Венгрии обыграла команду Сербии в Лиге наций