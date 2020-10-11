Москва, , 23:42 — REGNUM Сборная России по футболу на своем поле не смогла обыграть национальную команду Турции в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча, прошедшая 11 октября на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Антон Миранчук, у гостей мяч забил Кенан Караман.

Отметим, что после трех матчей подопечные Станислава Черчесова пока лидируют в своей группе, имея в активе семь очков. Футболисты команды Турции, набравшие два балла, находятся на третьем месте.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября сборная Швеции переиграла команду России в контрольном матче. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1.

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