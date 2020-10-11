Москва, , 21:33 — REGNUM Стартовый состав сборной России по футболу на матч третьего тура группового этапа Лиги наций с национальной командой Турции определил тренерский штаб. Об этом сообщается 11 октября в официальном Twitter команды.

Так, на поле стадиона «ВТБ Арена» в Москве с первых минут появятся Артём Дзюба, Антон Миранчук, Антон Шунин, Далер Кузяев, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин и Алексей Ионов.

Напомним, встреча между сборными России и Турции начнется в 21:45 мск 11 октября.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября сборная России уступила в контрольном матче команде Швеции. Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:2.