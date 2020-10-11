Москва, , 20:16 — REGNUM Победу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию одержала фигуристка Александра Трусова.

Так, за прокат произвольной программы фигуристка получила 164,82 балла. В сумме Трусова набрала 240,59 балла и заняла итоговое первое место.

Второй стала Камила Валиева, набравшая в сумме 233,70 балла (148,60 за произвольную программу). Третье место заняла Дарья Усачева, набравшая 233,20 балла (152,81).

Как сообщало ИА REGNUM, российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой мира в одиночном катании в 2020 году среди юниоров, также она стала победителем первенства России среди юниоров. В Кубке России среди взрослых спортсменок она выступает впервые.