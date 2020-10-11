Сараево, , 18:58 — REGNUM 11 октября в Зенице (Босния и Герцеговина) на стадионе «Билино Поле» в рамках третьего тура группы А1 Лиги Наций УЕФА 2020 встретятся национальные сборные Боснии и Герцеговины и Нидерландов. Главным арбитром матча назначен Истван Коваш.

Стартовые составы команд:

Босния и Герцеговина: Шехич, Кадушич, Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Пьянич, Цимирот, Крунич, Татар, Гояк, Дюрич.

Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, де Врей, Блинд, Думфрис, Вейналдум, де Рон, де Йонг, Мален, Промес, Де Йонг.