Лондон, 11 октября 2020, 18:27 — REGNUM 11 октября в рамках третьего тура Лиги Наций УЕФА 2020 в Лондоне на стадионе «Уэмбли» встретятся сборные Англии и Бельгии. Главным арбитром матча назначен Тобиас Штилер.
Стартовые составы:
Англия: Пикфорд, Уокер, Дайер, Магуайр, Александер-Арнольд, Триппьер, Хендерсон, Райс, Маунт, Калверт-Льюин, Рашфорд.
Бельгия: Миньоле, Денайер, Бойата, Алдервейрелд, Витсель, Тилеманс, Менье, Кастань, Де Брёйне, Карраско, Лукаку.
Для 21-летнего полузащитника «Челси» Мейсона Маунта этот матч станет девятым в составе национальной сборной.