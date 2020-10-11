Лондон, , 18:27 — REGNUM 11 октября в рамках третьего тура Лиги Наций УЕФА 2020 в Лондоне на стадионе «Уэмбли» встретятся сборные Англии и Бельгии. Главным арбитром матча назначен Тобиас Штилер.

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уокер, Дайер, Магуайр, Александер-Арнольд, Триппьер, Хендерсон, Райс, Маунт, Калверт-Льюин, Рашфорд.

Бельгия: Миньоле, Денайер, Бойата, Алдервейрелд, Витсель, Тилеманс, Менье, Кастань, Де Брёйне, Карраско, Лукаку.

Для 21-летнего полузащитника «Челси» Мейсона Маунта этот матч станет девятым в составе национальной сборной.