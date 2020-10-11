Берлин, , 18:00 — REGNUM Победителем Гран-при Айфеля «Формулы-1», который прошёл на немецкой трассе «Нюрбургринг», стал гонщик команды «Мерседес» из Британии Льюис Хэмилтон.

Второе место занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (Нидерланды, +4,470). Третье место занял гонщик команды «Рено» Даниэль Риккардо (Австралия, +14,613).

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят занял последнее, 15-е, место, с отставанием 55,588.

Как сообщало ИА REGNUM, победителем Гран-при России по автогонкам в классе машин «Формула-1» стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Гонка прошла 27 сентября на трассе «Сочи Автодром». Российский пилот Даниил Квят занял восьмое место и набрал четыре очка.

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