Милан, Италия, , 15:37 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию английского защитника миланского футбольного клуба «Интер» Эшли Янга показал положительный результат. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба миланской команды.

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Также указывается, что в настоящее время по этой причине 35-летний футболист находится дома в режиме изоляции.

При этом ранее на карантин были отправлены игроки «Интера» — полузащитник Роберто Гальярдини и бельгийский хавбек клуба Раджа Наингголан, а также защитник Алессандро Бастони.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тест одного из футболистов клуба «Верона» на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.