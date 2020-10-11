Турин, Италия, , 15:36 — REGNUM Португальский нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Кришитану Роналду находится в сфере интересов команды «Пари Сен-Жермен». Об этом 11 октября сообщает Calciomercato.

По данным источника, при этом сам 35-летний футболист хотел бы продолжать игровую карьеру в своем нынешнем клубе, так как доволен назначением на должность главного тренера «Ювентуса» Андреа Пирло.

В тоже время руководство туринского клуба также не собирается рассматривать уход Роналду в другую команду.

Отметим, в нынешнем сезоне Кришитану Роналду сыграл в составе «Ювентуса» в Серии А в двух матчах и отметился в них тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.