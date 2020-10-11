Москва, , 14:49 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Тагир Уланбеков свой следующий поединок на турнирах промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) проведет уже в 2021 году. Об этом 11 октября рассказал сам спортсмен.

«Я долго готовился к дебюту. В этом году осталось уже не так много времени, поэтому вернусь в 2021 году», — приводит его слова ТАСС.

При этом в настоящее время в активе 30-летнего Уланбекова 13 побед в ММА (8 — досрочно) при одном поражении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боец смешанного стиля из России Тагир Уланбеков одержал верх над бразильцем Бруно Силвой в своем дебютном поединке на турнире UFC Fight Island 5 в Абу-Даби.

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