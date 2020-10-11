Вашингтон, , 14:27 — REGNUM С критикой в адрес лёгкого форварда баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса выступил президент США Дональд Трамп. Его слова 11 октября приводит Eurohoops.

«Леброн стал спикером (американской) Демократической партии. Он грязный спикер», — заявил президент США.

При этом Трамп указал, что, как он считает, им, как президентом, многое сделано для чернокожего населения США, однако люди не хотят этого видеть.

«Леброн — мстительный человек», — также сказал американский лидер.

Отметим, Леброн Джеймс ещё с выборной компании 2016 года часто выступает с критикой Дональда Трампа.