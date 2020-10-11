Уфа, , 14:24 — REGNUM Контракт нового тренера футбольного клуба «Уфа» Рашида Рахимова заключен до конца текущего сезона. Об этом 11 октября рассказал генеральный директор уфимской команды Ринат Шайбеков, его слова приводит ТАСС.

Как напомнил гендиректор «Уфы», утром 11 октября новым главным тренером клуба был назначен Рашид Рахимов.

«Задача перед ним одна — вывести «Уфу» из того сложного положения, в котором оказался клуб. Контракт пока до конца сезона, а там будет видно», — заявил Шайбеков.

Отметим, на данный момент «Уфа» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице футбольной Тинькофф — Российской премьер-лиги с шестью очками после 10 матчей.

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