Афины , , 14:17 — REGNUM Греческий теннисист Стефанос Циципас, являющийся шестой ракеткой мира, получил травму, из-за которой он может пропустить теннисные турниры в конце нынешнего года. Об этом 11 октября сообщает Sports3.

По информации источника, у 22-летнего спортсмена диагностирован отек поясничной мышцы, который он усугубил в матче полуфинала Открытого чемпионата Франции с сербским спортсменом Новаком Джоковичем, проигранном Циципасом.

Также указывается, что греческий теннисист из-за данной травмы может не принять участие в теннисных турнирах в Вене и Париже, намеченных на конец текущего года, а также уже снялся с теннисного турнира в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября сербский теннисист Новак Джокович переиграл представителя Греции Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.