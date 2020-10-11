Буффало, США, , 12:42 — REGNUM Защитник хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» Брэндон Монтур продлил контракт со своей командой. Об этом 11 октября сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Twitter.

Согласно информации источника, соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано на один сезон и зарплата хоккеиста за этот период составит $3,85 млн.

Отметим, в завершившемся сезоне Брэндон Монтур сыграл за «Сэйбрз» в матчах регулярного сезона НХЛ и смог набрать в них 18 (5 шайб + 13 результативных передач) очков.