Лондон, , 12:41 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может быть уволен из команды. Об этом 11 октября сообщает издание Mirror.

По данным источника, такое решение руководство «МЮ» может принять из-за того, что оно недовольно последними результатами команды. При этом 4 октября манчестерский клуб уступил лондонской команде «Тоттенхэм» в рамках Английской премьер-лиги со счетом 1:6.

Также указывается, что одним из кандидатов на данный пост является аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который ранее был главным тренером клубов «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

Отметим, по итогам трех туров «МЮ» набрал три очка и находится на шестнадцатом месте в турнирной таблице английского чемпионата по футболу.