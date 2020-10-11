Буффало, США, , 12:26 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сэйбрз» пополнился нападающим Коди Икином. Об этом 11 октября сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан на два сезона и на общую сумму $4,5 млн ($2,25 млн за один год).

Отметим, в прошедшем сезоне Коди Икин выступал за команды НХЛ «Вегас Голден Найтс» и «Виннипег Джетс» и набрал за это время в 49 матчах за оба клуба 15 (5 шайб + 10 результативных передач) очков.