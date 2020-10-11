Торонто, Канада, , 12:07 — REGNUM Американский нападающий Трэвис Бойд стал игроком хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом 11 октября сообщает пресс-служба команды из Канады.

Отмечается, что соглашение между канадским клубом и 27-летним хоккеистом заключено на срок в один сезон, за который он получит $700 тыс. заработной платы.

Отметим, в прошедшем сезоне Трэвис Бойд играл в составе команды «Вашингтон Кэпиталз» и провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав в них 10 (3 шайбы + 7 результативных передач) очков. Также на его счету четыре матче в плей-офф кубка Стэнли, где он забил одну шайбу.