Глендейл, США, , 12:07 — REGNUM Шведский форвард Юхан Ларссон вошел в состав хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс». Об этом 11 октября сообщает пресс-служба команды.

Также сообщается, что контракт 28-летнего игрока с «Койотс» рассчитан на два сезона, за каждый из которых игрок получит зарплату $1,4 млн.

Отметим, в сезоне 2019/20 Юхан Ларссон выступал в НХЛ в составе клуба «Баффало Сэйбрз» и 62 матчах регулярного чемпионата смог набрать 18 (6 шайб + 12 результативных передач) очков. В плей-офф Кубка Стэнли команда пробиться не смогла.