Уфа, , 12:06 — REGNUM Новый главным наставником футбольного клуба «Уфа» стал Рашид Рахимов. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба уфимской команды.

«Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом какие-либо детали соглашения между 55-летним специалистом и клубом не сообщаются.

В то же время, ранее стало известно, что руководство «Уфы» остановилось на кандидатуре Рахимова, отказавшись от услуг Олега Кононова и Сергея Юрана. При этом на данном посту новый главный тренер сменит Вадима Евсеева, который 7 октября подал в отставку из-за неудовлетворительных результатов игры уфимского клуба.

Отметим, последним местом работы Рахимова в качестве главного тренера был грозненский «Ахмат», где он занимал данную должность в период с 2018 по 2019 год.

Читайте развитие сюжета: В руководстве «Уфы» рассказали об условиях контракта Рахимова