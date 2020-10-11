Абу-Даби, , 10:51 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Тагир Уланбеков в своем дебютном поединке промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на турнире UFC Fight Island 5 в Абу-Даби получил травму ноги. Об этом 11 октября сообщил сам спортсмен.

«Моя левая нога всегда страдает. Вернусь в зал, буду работать над этим. А так, да, я травмировал ногу», — приводит его слова ТАСС.

Также известно, что Уланбеков является партнером по команде другого российского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боец смешанного стиля Тагир Уланбеков одержал верх над бразильцем Бруно Силвой в своем дебютном поединке в UFC на турнире UFC Fight Island 5 в Абу-Даби.