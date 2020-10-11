Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Защитник Пол Ладю стал игроком хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». Об этом 11 октября сообщает пресс-служба столичной американской команды.

Также уточняется, что клуб и 28-летний игрок заключили контракт на срок в один сезон и за это время зарплата хоккеиста составит $700 тыс.

Отметим, в прошедшем сезоне Пол Ладю играл в фрам-клубе команды НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Онтарио Рейн» — в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В 48 матчах регулярного чемпионата АХЛ набрал 27 (9 шайб + 18 результативных передач) очков. Также провел два матча в НХЛ и отметился в них одной результативной передачей.