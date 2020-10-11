Торонто, Канада, , 10:42 — REGNUM Американский защитник Заг Богосян вошел в состав хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом 11 октября сообщает пресс-служба канадской команды.

Уточняется, что «Торонто» и 30-летний хоккеист заключили соглашение на один сезон, зарплата игрока за который составит $1 млн.

Отметим, в завершившемся сезоне Заг Богосян играл за клуб «Тампа-Бэй Латйингз», который стал обладателем Кубка Стэнли. Хоккеист принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, набрал в них 7 (шайба + 6 результативных передач) очков. В победном для «Тампы» плей-офф сыграл в 20 матчах и сделал в них четыре результативные передачи.