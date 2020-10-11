Абу-Даби, , 10:39 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Хоакин Бакли победил нокаутом другого американца Импу Касанагая в бою на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 5, проходившем в Абу-Даби.

Поединок закончился во втором раунде, когда Бакли нанес своему оппоненту боковой удар левой ногою, который тот блокировал и схватил его за ударную ногу, и после этого с разворота нанес прямой удар правой ногой, чем отправил Касанагая на пол октагона, в нокаут.

Отметим, эта победа стала двенадцатой (8 — досрочно) для Бакли при трех поражениях. Для 26-летнего Импы Касанагая данное поражение стало первым при четырех победах в ММА.