Роли, США, , 09:49 — REGNUM Шведский форвард Йеспер Фаст заключил контракт с хоккейным клубом североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз». Об этом 11 октября сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, «Каролина» заключила с 28-летним шведским хоккеистом соглашение на трехлетний срок, согласно которому зарплата игрока составит $2 млн за один сезон.

Отметим, в прошлом сезоне Йеспер Фаст играл в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и в 69 матах регулярного чемпионата НХЛ смог набрать 29 (12 шайб + 17 результативных передач) очков. Также принял участие в одном матче плей-офф Кубка Стэнли и не отметился в нем результативными действиями.