Абу-Даби, 11 октября 2020, 09:45 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Тагир Уланбеков одержал верх над бразильцем Бруно Силвой в своем дебютном поединке на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 5, проходившем в Абу-Даби.
По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу российскому спортсмену.
Отметим, это 13-я победа (8 — досрочно) 29-летнего Тагира Уланбекова в ММА и первая в UFC при одном поражении. Для 30-летнего Бруно Силва это пятое поражение при 9 победах (6 — досрочно).