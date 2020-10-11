Чикаго, США, , 09:12 — REGNUM Российский защитник Никита Задоров вошел в состав хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс». Об этом 11 октября сообщает пресс-служба команды.

Также указывается, что 25-летний российских хоккеист подписал с командой из Чикаго контракт на один сезон, по которому его зарплата за это время составит $3,2 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Никита Задоров играл в составе за «Колорадо Эвеланш» и в 64 матчах набрал 13 (4 шайбы + 9 результативных передач) очков. Также принял участие в 15 матчах плей-офф НХЛ и набрал в них 5 (3 шайбы + 2 результативные передачи) очков.