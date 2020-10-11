Абу-Даби, 11 октября 2020, 08:41 — REGNUM Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Гига Чикадзе оказался сильнее венесуэльца Омара Моралеса на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 5, проходившем в Абу-Даби.
По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением присудили победу представителю Грузии.
Отметим, это одиннадцатая победа (7 — досрочно) 32-летнего Гига Чикадзе при двух поражениях. Для Омара Моралеса данное поражение стало первым при 9 победах (5 — досрочно).