Роли, США, , 08:14 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» продлил контракт со своим российским нападающим Валерием Ничушкиным. Об 11 октября сообщает обозреватель Colorado Hockey Now Адриан Дейтер на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что соглашение между 25-летним хоккеистом и командой заключено на срок в два года, на общую сумму $5 млн ($2,5 млн за сезон).

Отметим, в прошедшем сезоне Валерий Ничушкин сыграл 65 матчей в составе своего клуба в регулярном чемпионате НХЛ, набрав в них 27 (13 шайб + 14 результативных передач) очков. Также принял участие в 15 матчах плей-офф Кубка Стэнли и набрал в них 3 (2 шайбы + результативная передача) очка.