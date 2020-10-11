Абу-Даби, , 08:17 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Кори Сэндхэген одержал досрочную победу над представителем Бразилии Марлоном Мораесом в поединке в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Island 5, проходившем в Абу-Даби.

Данный бой был главным событием вечера и завершился во втором раунде, когда судья присудил бразильцу поражение техническим нокаутом.

Отметим, данная победа стала для 28-летнего Сэндхагена 13-й при четырех поражениях. Для 32-летнего Марлона Мораеса это седьмое поражение при 24 победах.