Москва, , 21:56 — REGNUM По итогам второго этапа первенства по фигурному катанию, Камила Валиева возглавила турнирную таблицу Кубка России. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости.

В настоящее время Валиева имеет в своем активе 85,1 балла, ее ближайшая конкурентка отстает на более чем 4,5 балла.

«Мне помогло то, что я уже выступала здесь на открытых контрольных прокатах, на этом льду», — отметила Валиева в комментарии РИА Новости.

Напомним, российская фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой мира в одиночном катании в 2020 году среди юниоров, также она стала победителем первенства России среди юниоров. В Кубке России среди взрослых спортсменок она выступает впервые.