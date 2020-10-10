Порту, Португалия, , 15:58 — REGNUM Футбольный клуб «Порту» выразил свои соболезнования по поводу кончины защитника Василия Кулькова, который один сезон выступал в команде и выиграл в ее составе национальный португальский чемпионат. Соответствующее сообщение 10 октября размещено на официальной странице португальского клуба в соцсети Twitter.

«Все наши мысли с семьёй и друзьями Василия Кулькова Всегда будем помнить тебя как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион», — говорится в сообщении.

Отметим, Василий Кульков играл в составе «Порту» в сезоне 1994/95 и стал в составе клуба чемпионом Португалии. Также он играл в составе московского «Спартака» с 1989 по 1991 год, и с 1995 по 1997 год, и стал с командой чемпионом СССР и России, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов страны. Кроме этого, футболист провел 20 матчей в составе сборной СССР и 21 матч за сборную России, в составе последней отметился пятью голами.

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