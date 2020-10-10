Буффало, США, , 15:26 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейбрз» подписал контракт с канадским защитником Брэндоном Дэвидсоном. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба клуба.

Также указывается, что соглашение между игроком и клубом заключено на один сезон, зарплата хоккеиста за этот период составит $700 тыс.

Отметим, в прошлом сезоне Брэндон Дэвидсон играл в фарм-клубе команды «Калгари Флеймз» — «Стоктон Хит», в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и в 34 матчах смог набрать 20 (3 шайбы + 17 результативных передач) очков.