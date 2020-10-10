Москва, , 15:26 — REGNUM Московский баскетбольный клуб ЦСКА нанес поражение с разгромным счетом саратовской команде «Автодор» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Игра прошла на паркете площадки «УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского» в Москве и закончилась в пользу хозяев со счетом 100:66.

Наиболее результативным игроком встречи оказался форвард Андрей Лопатин, который смог набрать во встрече 20 очков.

В составе саратовцев самым результативным стал американский защитник «Автодора» Нэйт Мэйсон, набравший за матч 15 очков.

Отметим, эта победа стала третьей для ЦСКА в новом регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. Для «Автодора» данное поражение стало в сезоне вторым.