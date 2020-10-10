Москва, , 14:51 — REGNUM Замену защитнику сборной России бразильского происхождения Марио Фернандесу, тест на коронавирус которого ранее показал сомнительный результат, тренерский штаб будет искать в составе команды. Об этом 10 октября рассказал журналистам главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов.

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"Столкнулись с отсутствием ключевых игроков. Мы не первые, кто с этим сталкивается. Вместо Джикии вызвали Беляева, замену Марио будем искать в команде. У нас есть варианты, будем стараться принять оптимальное решение», — приводит слова главного тренера сборной РФ «Чемпионат».

Также Черчесов отметил, что находящийся на позиции центрального защитника Федор Кудряшов, это не эксперимент, так футболист играет в своем нынешнем клубе (турецкий «Антальяспор»).

"Он провёл качественный матч, поэтому появилась ещё одна опция на этой позиции. Появляются другие варианты использования игроков. Федя провёл хороший матч», — сказал главный тренер сборной России.

Отметим, 11 октября сборная России в Москве сыграет с командой Турции в матче Лиги наций, а 14 октября — со сборной Венгрии.