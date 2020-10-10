Москва, , 14:13 — REGNUM В настоящее время промоутеры договариваются о возвращении на ринг российского боксёра Сергея Ковалева, являющегося экс-чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом 10 октября сообщила промоутер российского спортсмена Кэти Дува.

«Мы ведем переговоры с Golden Boy о следующем бое и дате (его проведения)», — приводит ее слова ТАСС.

При этом 25 апреля в США должен был состояться бой Ковалева с кубинцем Салливаном Баррерой, однако он был перенесен из-за пандемии нового коронавируса.

Отметим, в настоящее время на счету 36-летнего Сергея Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. Боксер проиграл нокаутом в 11-м раунде в ноябре 2019 года представителю Мексики Саулю Альваресу, в результате чего потерял свой титул чемпиона мира по версии WBO.