Москва, , 15:04 — REGNUM Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак», участник сборной СССР и России Василий Кульков, который скончался 10 октября, был очень порядочным и скромным человеком. Об этом 10 октября заявил экс-партнер Кулькова по «Спартаку» Игорь Шалимов.

«Вася был очень порядочным и скромным человеком. Характером походил на Фёдора Черенкова. Не могу сказать, что мы были друзьями, но я всегда относился к нему с большим уважением и как к человеку, и как к футболисту», — приводит «Чемпионат» слова Шалимова.

Также он отметил, что известие о кончине его бывшего партнера по команде является очень печальным, особенно с учетом того, что Кульков долго болел и потому он сам и его близкие испытывали связанные с этим мучения.

Кроме того, бывший полузащитник «Спартака» выразил свои соболезнования родным и близким покойного футболиста, и всем болельщикам «красно-белых».

"Вася вписал себя в историю клуба», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-футболист «Спартака» Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет.

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