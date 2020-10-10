Лас-Вегас, США, , 14:24 — REGNUM Чешский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Томаш Носек продлил контракт со своей нынешней командой. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба «Найтс».

Уточняется, что соглашение между 28-летним хоккеистом и клубом рассчитано на один год, зарплата игрока за этот период составит $1,25 млн.

Отметим, в сезоне 2019/20 Томаш Носек сыграл за «Вегас Голден Найтс» в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ и смог набрать в них 15 (8 шайб + 7 результативных передач) очков.