Марсель, Франция, , 13:40 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Марсель» Морган Сансон не станет игроком санкт-петербургской команды «Зенит». Об этом 10 октября сообщает L`Equipe.

По данным источника, несмотря на то, что клуб из Санкт-Петербурга сделал 26-летнему футболисту выгодное предложение, последний принял решение продолжить выступать за «Марсель».

Отметим, в текущем сезоне Морган Сансон провел пять матчей в составе своего клуба в чемпионате Франции, и отметился в них одним забитым мячом. Его приемная трансферная стоимость оценивается в €22,5 млн.