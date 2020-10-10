Мадрид, , 12:40 — REGNUM Футбольный мадридский клуб «Реал» собирается продлить контракты со своим защитником Серхио Рамосом и хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом 10 октября сообщает La Vanguardia.

По информации источника, президент мадридской команды Флорентино Перес предложит игрокам новые соглашения. При этом текущие контракты футболистов рассчитаны до июня следующего года и в январе они могут начинать переговоры с другими клубами.

Отметим, 34-летний Серхио Рамос играет в «Реале» с 2005 года и перешел из команды «Севилья». 35-летний Лука Модрич пришел в состав мадридской команды в 2012 году из клуба «Тоттенхэм».