Флорида, США, , 12:34 — REGNUM Нападающий Винни Хиностроза перешел в состав хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз». Об этом 10 октября сообщает пресс-служба команды.

Также указывается, что клуб заключил с 26-летним хоккеистом контракт на один год, другие условия соглашения не сообщаются.

«Винни — конкурентоспособный форвард, который ведет сильную двустороннюю игру. Он разносторонний игрок, который привносит в нашу команду умение, скорость и энергию», — заявил по этому поводу генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Билл Зито.

Отметим, в минувшем сезоне Винни Хиностроза выступал в составе команды «Аризона Койотс», за которую сыграл в 68 матчах, сумев набрать в них 22 (5 шайб + 17 результативных передач) очка.