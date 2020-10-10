Москва, , 12:34 — REGNUM Бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак», участник сборной СССР и России Василий Кульков скончался в возрасте 54 лет. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

Футболист John Fischer

«Сегодня не стало Василия Кулькова, экс-игрока московского «Спартака» и сборной России», — говорится в сообщении.

Также, как рассказала «Чемпионату» супруга экс-футболиста Елена Махарадзе, ранее Кульков перенес заражение коронавирусом, и 10 октября Кулькову должна была быть проведена плановая операция из-за онкологии. Бывший футболист скончался в реанимации.

Отметим, Василий Кульков играл в составе «Спартака» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год, и стал с командой чемпионом СССР и России, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов страны. Также сыграл 20 матчей в составе сборной СССР и 21 матч за сборную России, в составе последней отметился пятью голами.

Читайте развитие сюжета: ФК «Порту» выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Кулькова