Суонси, Великобритания, , 11:43 — REGNUM Защитником футбольного клуба «Суонси» Джо Родоном интересуются сразу две лондонские команды английской Премьер-лиги — «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». Об этом 10 октября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, оба клуба попробуют приобрести 22-летнего футболиста в свой состав до окончания действия трансферного окна. При этом уточняется, что в «Суонси» хотят получить за своего игрока не менее €20 млн.

Отметим, в новом сезоне Чемпионшипа (второго по значимости дивизиона английского футбола) Джо Родон провел четыре матча за «Суонси» и не отметился в них результативными действиями.