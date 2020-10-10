Даллас, США, , 12:13 — REGNUM Российский голкипер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин рассчитывал на удачный исход переговоров со своей командой о продлении контракта. Об этом 10 октября сообщил агент игрока Кент Хьюз.

«Антон был счастлив переподписать контракт», — приводит его слова ТАСС.

Также Хьюз уточнил, что 34-летний хоккеист надеялся на удачный исход этих переговоров с их начала и потому, по мнению агента, теперь обе стороны заключенного контракта счастливы.

При этом, согласно новому соглашению, зарплата Худобина составит $3,33 млн в год, что будет самым большим ежегодным доходом в карьере голкипера, по предыдущему контракту он получал $2,5 млн в год.

Отметим, в нынешнем сезоне Антон Худобин дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, где клуб проиграл команде «Тампа-Бэй Лайтингз». В плей-офф голкипер сыграл 25 матчей, одержав 14 побед, при этом отражая 91,7% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,69 шайбы за игру. Ранее, 9 октября, хоккеист заключил новое соглашение со своим нынешним клубом.