Рим, , 11:34 — REGNUM Нигерийский полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Виктор Мозес прошел медицинский осмотр перед переходом в московскую команду «Спартак». Об этом 10 октября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, 29-летний футболист прошел медицинское обследование в одной из клиник в Италии. Также журналист указывает, что это будет именно трансфер, а не аренда игрока и сообщает, что хавбек 10 октября подпишет соглашение со «Спартаком».

Отметим, в минувшем сезоне Виктор Мозес выступал на правах аренды за стамбульский клуб «Фенербахче» и миланскую команду «Интер».