Сан-Хосе, США, , 10:34 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Стефан Ноэсен заключил новое соглашение со своим клубом. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба команды.

При этом уточнятся, что новый контракт 27-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на один сезон, другие подробности соглашения не разглашаются.

«Стефан пришел сюда в прошлом сезоне и совершил довольно плавный переход, как на лед, так и вне его. Он играет в игре с высоким темпом и энергией, и не боится вступиться за своих товарищей по команде. Мы думаем, что игрок хорошо соответствует тому, как мы хотим, чтобы наша команда играла, и рады тому, что он возвращается в Сан-Хосе», — сказал по этому поводу генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Дуг Уилсон.

Отметим, в сезоне 2019/20 Стефан Ноэсен сыграл в 40 матчах в составе «Шаркс» и смог набрать в них 9 (7 шайб + 2 результативные передачи) очков.