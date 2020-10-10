Глендейл, США, , 10:20 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» пополнился нападающим Тайлером Питликом. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что контракт 28-летнего хоккеиста с «Аризоной» заключен на двухлетний срок, с зарплатой игрока $ 1,75 млн за один сезон.

Отметим, в прошедшем сезоне Тайлер Питлик играл в команде «Филадельфии Флайерз» и в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ смог набрать 20 (8 шайб + 12 результативных передач) очков, и ещё 3 (2 шайбы + результативная передача) очка в играх плей-офф кубка Стэнли.