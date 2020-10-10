Торонто, Канада, , 10:19 — REGNUM Защитник Ти Джей Броди перешел в состав хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом 10 октября сообщает пресс-служба команды.

Также указывается, что 30-летний игрок и клуб заключили соглашение на четыре года и на общую сумму зарплаты хоккеиста за это время $20 млн.

Отметим, Ти Джей Броди с 2010 года играл в команде «Калгари Флеймз» и в нынешнем сезоне набрал 19 (4 шайбы +15 результативных передач) очков в регулярном чемпионате и ещё 4 (шайба + три результативные передачи) в плей-офф.