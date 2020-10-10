Калгари, Канада, , 09:36 — REGNUM Защитник Кристофер Танев, ранее игравший в составе хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс», станет игроком команды «Калгари Флеймз». Об этом 10 октября сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, контракт между 30-летним хоккеистом и командой из Калгари будет заключен на срок в четыре года и на общую сумму в $ 18 млн ($ 4,5 млн в год).

Отметим, Кристофер Танев всю свою карьеру в НХЛ провел в «Ванкувере», за который играл в течение 10 лет. В минувшем сезоне сыграл за свой тогдашний клуб в 69 матчах, набрав в них 20 (2 шайбы +18 результативных передач) очков.