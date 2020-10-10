Анахайм, США, , 09:43 — REGNUM Нападающий Дерек Грант снова стал игроком хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс». Об этом 10 октября сообщает пресс-служба команды.

При этом отмечается, что соглашение между клубом и 30-летним канадцем заключено на три года с зарплатой игрока $1,5 млн за один сезон.

Отметим, по ходу сезона 2019/20 Дерека Гранта обменяли из «Дакс» в команду «Филадельфия Флайерз». Всего в регулярном чемпионате сезона 2019/20 на его счету 56 матчей, в которых он набрал 25 (15 шайб + 10 результативных передач) очков.