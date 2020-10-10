Нью-Джерси, США, , 09:33 — REGNUM Голкипер Кори Кроуфорд вошел в состав хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом 10 октября сообщает пресс-служба команды.

Также уточняется, что контракт между 35-летним хоккеистом, который находится в статусе свободного агента, и клубом рассчитан на два сезона с суммарной заработной платой $ 7,8 млн ($ 3,9 млн в год).

Отметим, Кори Кроуфорд в течение своей игровой карьеры играл за команду «Чикаго Блэкхоукс», в составе которой провел в НХЛ 13 сезонов. В минувшем сезоне сыграл «Чикаго» в 40 матчах, одержав 16 побед при коэффициенте надёжности 2,77 и 91,7% отражённых бросков по его воротам.